Pfizers vaksine nærmer seg full godkjenning i USA

Avisa får dette opplyst av kilder tett på prosessen. Godkjenningen ventes å åpne for krav om vaksinering for flere sykehusansatte, studenter og føderale soldater, heter det videre.

Vaksinen, som amerikanske Pfizer har utviklet i samarbeid med tyske Biontech, fikk en midlertidig nødgodkjenning i desember i fjor. Det innebar at USA, som et av de første landene i verden, kunne begynne vaksinering mot covid-19.

Pfizer og Biontech søkte FDA om full godkjenning i mai.

FDA har i en uttalelse sagt at topper i etaten mener en full godkjenning kan føre til økt tillit til vaksinen og at de derfor har jobbet hardt med godkjenningen. Deltavarianten, som er mye mer smittsom enn den opprinnelige alfavarianten av koronaviruset, sprer seg raskt i USA, og tallene på nye smittede og sykehusinnleggelser har økt de siste ukene.

En rekke universiteter og sykehus, samt forsvarsdepartementet, ventes å innføre krav om vaksinering når Pfizer-vaksinen har fått full godkjenning. Det antas også at dette kan virke forstummende mot desinformasjon rundt vaksinen og oppklare rettslige spørsmål rundt vaksinekrav.

New York Times skriver at FDA tror en godkjenning kan være på plass innen Labor Day, den nasjonale helligdagen for arbeiderbevegelsen, som i år er 6. september.

