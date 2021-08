Det skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på Twitter.

Novavax har tidligere opplyst at vaksinen er over 90 prosent effektiv, og at den beskytter mot alle varianter av viruset.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har hatt Novavax-vaksinen til vurdering siden februar, men den er ennå ikke godkjent for bruk i Europa.

Dersom den godkjennes, har EU avtale om å kjøpe 100 millioner doser, med opsjon på ytterligere 100 millioner doser de neste to årene, heter det i en pressemelding fra kommisjonen.