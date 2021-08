Pengene fortsetter å renne ut av Lifecare

I første halvår 2021 fikk Lifecare et negativt driftsresultat på 5,3 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 2 millioner kroner i første halvår av 2020. Lifecare har fremdeles ingen inntekter å vise til, akkurat som året før.

Lifecare har nå en kontantbeholdning på 4,85 millioner kroner, ned fra 10,65 millioner kroner i samme periode i fjor.

I andre halvdel av 2021 vil Lifecare sette opp en teknisk utviklingsavdeling i Tyskland, inkludert nødvendig infrastruktur for sensor-FoU, evaluering, validering og til slutt produksjon.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Det europeiske patentkontoret har besluttet å gi Lifecare et nytt patent på et oppdatert sensormålesystem. Det nå godkjente patentet utvider Lifecares patentbeskyttelse i tid og omfang. Patent utvider omfanget og anvendelsen av Sencell -teknologien og skal være gyldig til 2038.

Nyheten sendte aksjen opp mer enn 15 prosent.

Lifecare (Millioner kroner) 1. halvår 2021 1. halvår 2020 Inntekter 0 0 Driftsresultat -5,3 millioner -2,0 millioner