WHO bekymret for senskader etter corona

Over 200 millioner mennesker har på verdensbasis fått påvist koronasmitte etter at pandemien brøt ut.

WHO er bekymret for at mange av dem sliter med senskader etter sykdommen, såkalt long covid, og oppfordrer folk til å søke medisinsk hjelp.

– Post-covid-syndromet, eller long covid, er noe WHO er dypt bekymret for, sier epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO.

Mange sliter

Ifølge Van Kerkhove lider mange av senskader etter å ha vært smittet av koronaviruset, men omfanget er uklart.

– Vi vet ikke hvor lenge dette varer, og vi jobber med en definisjon for bedre å forstå og beskrive post-covid-syndromet, sier hun.

WHO jobber også med å få på plass bedre rehabiliteringsprogrammer for folk som har hatt long covid, samt med å støtte mer forskning på fenomenet.

Over 200 symptomer

Ifølge Janet Diaz, som er klinisk leder for WHOs nødprogram, er det rapportert inn over 200 symptomer som knyttes til long covid. De inkluderer blant annet brystsmerter, prikking og utslett.

Noen personer har symptomer som henger igjen fra den akutte fasen, mens andre blir først bedre og så dårlige igjen. Enkelte har symptomer som kommer og går.

Diaz sier at noen ser ut til å ha senskader i tre måneder, mens det for andre kan vare i et halvt år.