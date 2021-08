Syv prosent av coronasmittede nordmenn er fullvaksinerte

– Det er omtrent som ventet. Årsaken til det er at mRNA-vaksinene er rundt 95 prosent effektive for å hindre somatisk sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

De fullvaksinerte blant den totale mengden av koronatilfellene de to siste ukene, utgjør dermed en prosentandel på 7,1 prosent.

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier at de ikke har en terskel på hva som er et akseptabelt nivå når det gjelder smitte blant fullvaksinerte.

– Så langt viser kunnskapen at effekten av de vaksinene vi bruker i Norge er svært høy mot alvorlig sykdom. Også mot deltavarianten, sier han.

(©NTB)