Kjempevekst

Veksten fortsetter for Photocure, som hanket inn Hexvix/Cysview-inntekter på 88,9 millioner kroner i andre kvartal. Dette er opp 66 prosent fra samme periode i fjor. Eksklusive en negativ valutaeffekt steg produktsalget 87 prosent fra andre kvartal 2020.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 8,9 til pluss 5,8 millioner kroner.

USA-rekord

Utviklingen er drevet av vekst i USA og en vellykket lansering etter at Hexvix-virksomheten i Europa ble kjøpt tilbake.

– Vi fortsatte å øke penetrasjonen inn i blærekreftmarkedet, med 19 prosent volumvekst i USA fra første til andre kvartal. I mai oppnådde vi det høyeste antall enheter solgt i løpet av en måned noensinne, mens volumet i Europa nesten nådde samme nivå som i 2019, med fornyet salgsaktivitet i prioriterte vekstmarkeder som Frankrike og Storbritannia, sier toppsjef Daniel Schneider i en kommentar.

Guider ikke

Photocure påpeker videre at sykehus i Europa og deler av USA forbereder seg på det seneste oppsvinget i delta-relaterte coronasmittetilfeller, og at dette vil påvirke viktige markeder for selskapet. Schneider vegrer seg dermed for å komme med en guiding.

– Jeg tror volumoppsvinget vi så i andre kvartal er en god indikasjon på vår evne til å levere sterk organisk vekst straks pandemien er under bedre kontroll og global tilgang til helsetjenester stabiliserer seg. Enn så lenge er bildet inntektsutviklingen mindre klart, gitt oppsvinget i nye delta-relaterte coronatilfeller, sier han.

Photocure (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 90,4 53,7 Driftsresultat (0,2) (12,8) Resultat før skatt (7,6) (13,8) Resultat etter skatt (10,6) (8,7)