DNB Markets har gjort en ny vurdering av helseselskapet Medistim og høynet kursmålet 51 kroner, til 302 kroner, fra tidligere 251 kroner. Det gjentar også en hold-anbefaling, ifølge en oppdatering torsdag, melder TDN Direkt.

Til tross for oppjusteringen er det fortsatt 24,5 kroner fra DNB Markets nye kursmål og opp til dagens kurs på 326,5 kroner, som tilsvarer en nedside på 7,5 prosent.

Medistim Utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi.

Har hovedkontor på Hasle i Oslo, adm. direktør er Kari Eian Krogstad.

Største aksjonærer er Øyvin Anders Brøymer gjennom Intertrade Shipping, samt Salvesen & Thams Invest.

Bakgrunnen for oppjusteringen fra DNB Markets er at det anser verdsettelsen som «fair», og anerkjenner at Medistim har demonstrert motstandsdyktighet de siste 18 månedene.

I starten av august flagget det tyske selskapet Universal-Investment-Gesellschaft mbH over fem prosent i helseselskapet. Tyskerne kjøpte rett under 920.000 aksjer, som ga en eierandel på 5 prosent.

Medistim legger frem tallene for første halvår i morgen, tirsdag, med et tilhørende webinar klokken 08.00.

Helseaksjen er opp 28 prosent den siste måneden og 30,6 prosent så langt i år.