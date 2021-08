WHO-topp: Mulig at pandemien startet med ansatt på laboratorium

Peter Embarek understreker overfor dansk TV2 at han ikke har sett noe som beviser denne teorien. Men han mener den er relativt sannsynlig og bør undersøkes nærmere.

– En medarbeider som ble smittet ute i felten ved å ta prøver, er en av de sannsynlige hypotesene, sier Embarek.

Han ledet WHOs ekspertgruppe som besøkte den kinesiske byen Wuhan i februar i år.

Etter besøket uttalte WHO at det var «ekstremt usannsynlig» at coronaviruset stammet fra et av laboratoriene i Wuhan. Nå sier Embarek at han egentlig ønsket formuleringen «usannsynlig» – og at «ekstremt» ble tilføyet som et kompromiss etter kinesisk press.

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at pandemien kan ha begynt med en feil begått på et av laboratoriene i Wuhan.