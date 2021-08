Dosene kommer i tillegg til de til sammen 358.000 dosene Norge fikk i juli fra blant annet Litauen, Bulgaria og Romania. Med dette har Norge på kort tid fått over 1,3 millioner ekstra vaksinedoser, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av de to første ukene i september. Det betyr at Norge raskere kan gå tilbake til en mer normal hverdag, sier statsminister Erna Solberg (H).

De ekstra vaksinedosene ankommer Norge neste uke. De vil så bli fordelt ut til kommunene uken etter.

At den voksne delen av befolkningen kan bli fullvaksinert innen de to første ukene i september, er to uker tidligere enn regjeringen tidligere har anslått.

På spørsmål fra VG om det betyr at også gjenåpningen fremskyndes med to uker, svarer Solberg:

– Det betyr at den fremskyndes med to uker, svarer hun.