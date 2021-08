Avviser krav om ny granskning av coronakilden

Viseutenriksminister Ma Zhaoxu sa fredag at Kina motsetter seg politiserte forsøk på å undersøke saken.

Han mener eventuelle nye undersøkelser må baseres på rapporten som WHO utarbeidet tidligere i år.

WHO oppfordret Kina torsdag til å offentliggjøre rådata fra de første smittetilfellene som ble oppdaget i 2019. Samme dag sa den danske WHO-toppen Peter Embarek at det er mulig at pandemien kan ha begynt med en kinesisk laboratorieansatt som var i kontakt med flaggermus.

Det var Embarek som ledet WHOs ekspertgruppe som i februar besøkte den kinesiske byen Wuhan, der de første smittetilfellene ble oppdaget.

