SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

BerGenBio har fortsatt å gjøre fremskritt med det pågående fase II-kliniske programmet til hovedkandidaten bemcentinib, en AXL-hemmer som blir undersøkt i kreft og Covid-19. I løpet av kvartalet har selskapet også kunne gi en rekke oppdateringer fra de pågående forsøkene på akutt myeloid leukemi (AML) og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

I juni la blant annet BerGenBio frem oppdaterte overlevelsesdata fra den pågående fase II-studien, som viste økt klinisk fordel i en delmengde av elleve tilbakefallende AML -pasienter. Dataene viste en median overlevelse mer enn det dobbelte av gjeldende standard.

«Gitt de sterke dataene som er innhentet så langt har vi fortsatt dialogen med EU og amerikanske regulatorer om den potensielle igangsettelsen av en sentral registreringstest for kombinasjonen av bemcentinib og LDAC hos tilbakevendende eldre AML-pasienter», sier Richard Godfrey, adm. direktør i BerGenBio, i kvartalsrapporten.

BerGenBio Bioteknologiselskap som utvikler legemiddelkandidater mot de fleste aggressive kreftformer.

Har hovedkontor i Bergen.

Driver også med klinisk utvikling i Oxford, Storbritannia.

Adm. dir. er Richard Godfrey.

Største aksjonær er Trond Mohns Meteva.

Renner ut

Til tross for positive data og at selskapet i juni fikk en amerikansk FDA-fast track-betegnelse for bemcentinib i NSCLC i kombinasjon med sjekkpunktshemmere, så renner pengene ut av selskapet.

I andre kvartal endte resultatet før skatt med et underskudd på 89 millioner kroner, og selskapet har tapt 170 millioner så langt i år. I 2020 tapte selskapet 257 millioner, så på halvannet år har selskapet tapt 427 millioner kroner.

Godfrey sier at de økte driftskostnadene og tilhørende tap «er i tråd med den strategiske utviklingen av organisasjonen vår og økt klinisk prøveaktivitet».

Kontantposisjonen til selskapet er fortsatt sterk og var ved utgangen av juni på 574 millioner kroner.

BerGenBio-aksjen er ned 27,39 prosent så langt i år.

Les hele kvartalsrapporten her.