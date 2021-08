Marlboro-eier kjøper inhalatorprodusent

Produsenten av Marlboro-sigaretter Philip Morris har International har kjøpt en andel på 22,61 prosent av den britiske produsenten av astmainhalatorer Vectura. Fremover har tobakksprodusenten planer om å kjøpe opp ytterligere aksjer i selskapet til 165 pence pr. aksje, som vil verdsette selskapet til 1,1 milliarder britiske pund.

Mandag kunngjorde Philip Morris at de hadde gått inn i en anbudsperiode med Vectura -aksjonærer etter enstemmig anbefaling fra selskapets styre. Styret i inhalatorprodusenten viste til det

Budkrig siden mai

Det var i utgangspunktet en budkrig om det britiske selskapet mellom Philip Morris og private equity-gruppen Carlyle. Men styret i Vectura anbefaler tobakksprodusenten siden de er villige til å legge 10 pence mer enn Carlyle.

Hvis aksjonærene følger styrets anbefaling vil i så fall Philip Morris, som i flere tiår har tjente stort på at folk har røyket, kjøpe et selskap som skal tjene penger på å behandle sykdommer, som blant annet har oppstått eller blitt forverret av røyking.

– Oppkjøpet av Vectura er en del av vår langsiktige strategi for å transformere Philip Morris ved å investere i deres vitenskapelig evner og ekspertise, sier Philip Morris-sjef Jacek Olczak.



I tillegg til å legge mer penger på bordet mener Vectura-styret at et eierskap av tobakksprodusenten vil gagne selskapet på grunn av deres betydelige økonomiske ressurser og deres engasjement for forskning og utvikling, skriver CNBC.

– Investeringen vår vil fremskynde utviklingen og levering av inhalerte medisiner for å dekke mange av dagens uoppfylte medisinske behov, sier Olczak.

Protester fra helseorganisasjoner

Tidligere i august ble et åpent brev sendt til medlemmene av Vectura-styret, signert av 35 helseorganisasjoner og folkehelseeksperter. I brevet oppfordret de styret til å avvise budet fra Philip Morris International, og skrev blant annet det oppkjøpet kunne «hemme Vecturas forskning og produktutvikling».

Videre advarte gruppen mot at en mulig overtagelse fra tobakksprodusenten ville sette selskapets mulighet til å få statlig tilskudd fra over 180 land i fare, og selskapet vil kunne miste viktige forbindelser til akademiske og offentlige helseinstitusjoner og muligheten til å publisere forskning i ledende medisinske tidsskrifter på grunn av deres tilknytning til en tobakksgigant.

For Philip Morris derimot er oppkjøpet en del av deres «transformasjon». De har flere ganger kommet med sine «røykfrie» ambisjoner, til tross for at inntektene deres fortsatt hovedsakelig kommer fra tobakk. I slutten av juli gikk Olczak ut og proklamerte at selskapet planla å slutte å selge sigaretter i Storbritannia innen 10 år.

Det er likevel ikke alle som tar det som god fisk, da selskapet har kommet med lignende uttalelser tidligere uten å følge opp.