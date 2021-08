Amerikanske myndigheter åpner for tredje vaksinedose for alle

Alle amerikanere kan fra 20. september få muligheten til å ta en tredje dose coronavaksine. Denne dosen skal gis minst åtte måneder etter at dose to er satt.

– De tilgjengelige dataene viser veldig tydelig at beskyttelsen mot covid-19 begynner å svekkes over tid etter de første vaksinedosene. I forbindelse med deltavariantens dominans begynner vi å se tegn til redusert beskyttelse mot mild og moderat sykdom, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene i USA.

Planen skal først vurderes av USAs legemiddeltilsyn FDA ut fra kriterier knyttet til sikkerhet og effektivitet.

– Vi konkluderer med at en oppfølgingsdose vil være nødvendig for å gi best mulig vaksinebeskyttelse og forlenge varigheten.

Det er også mulig at personer som har blitt vaksinert med Janssen-vaksinen, vil trenge ekstra doser. Mer data er imidlertid nødvendig for å konkludere.