Runar Vatne kjøper aksjer for flere millioner

Runar Vatne, styremedlem i Gentian Diagnostics, har kjøpt 100.000 aksjer i Gentian Diagnostics via Vatne Equity AS. Ifølge en børsmelding skjedde det til en kurs på nesten 67,22 kroner stykket, tilsvarende litt over 6,7 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Vatne Equity AS og nærstående parter nesten 2,34 millioner aksjer Gentian Diagnostics, tilsvarende en eierandel på 15,17 prosent.

Onsdag morgen presenterte Gentian Diagnostics sine kvartalstall. I andre kvartal hadde selskapet salgsinntekter på 24,6 millioner kroner, en økning på 48 prosent fra samme periode i fjor og ny rekord. Den organiske veksten var 65 prosent. De totale inntektene økte fra 19,9 til 31,5 millioner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble imidlertid negativt på 0,8 millioner kroner, tynget av kostnader på 3,5 millioner relatert til selskapets overføring til Oslo Børs i juni.

Onsdag gikk aksjen opp 10,2 prosent til 69,20 kroner.