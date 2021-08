Doblet underskuddet

Arctic Bioscience økte inntektene med 50 prosent i første halvår, til 12 millioner kroner, løftet av økt B2B-salg i USA og Europa.

Arctic Bioscience (Mill. kr) 1. H../21 1. H./20 Driftsinntekter 12,0 8,0 Driftsresultat –20,8 –10,1 Resultat før skatt –21,2 –10,1 Resultat etter skatt –21,2 –10,1

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 19,9 millioner. Resultatet ble tynget av 8,8 millioner i engangskostnader, hovedsakelig knyttet til selskapets notering på Euronext Growth i februar.

I en kommentar til tallene sier Arctic Bioscience-sjef Ole Arne Eiksund at halvåret var begivenhetsrikt, både driftsmessig og finansielt.

«Det viktigste budskapet er at fase IIb-studien for vår legemiddelkandidat HRO 350 for mild til moderat psoriasis er i rute», sier Eiksund. HRO 350 er basert på silderogn brukt av rester fra sildefiletproduksjon.

Eiksund tilføyer at selskapet dessuten er godt i gang med nye produksjonsfasiliteter i Ørsta. Disse ventes ifølge Arctic Bioscience-sjefen å styrke selskapets marginer og lønnsomhet betydelig.

For hele 2021 sikter selskapet mot en inntektsvekst på minst 40 prosent – som tidligere kommunisert. Ebitda-marginen skal bli på mellom minus 95 og minus 70 prosent. I første halvår var denne på minus 93 prosent.