ContextVision splittes opp

Styret i ContextVision har i dag besluttet å gjennomgå selskapets struktur, går det frem av en børsmelding.

Dette betyr helt konkret at arbeid er igangsatt for å vurdere en utskillelse av virksomheten innen digital patologi, med et mål om å notere den nye enheten på Euronext Growth på Oslo Børs. Gjennomgangen forventes å være avsluttet innen utgangen av fjerde kvartal 2021.

Styret i ContexVision mener en splittelse – hvorav billedbehandlingsvirksomheten (Medical Imaging) utgjør den ene armen og beslutningsstøtteverktøy innen digital patologi den andre – vil kunne sette fart på den langsiktige veksten og gi økt suksess til begge enhetene.

I sum mener styret dermed å «skape betydelig merverdi for aksjonærene».

– Vi har nådd et stadium hvor det er vårt ansvar å vurdere om fullt strategisk fokus på hver virksomhet blir viktigere enn synergiene som oppnås ved å fortsette som ett selskap, sier ContextVision-sjef Fredrik Palm i en kommentar.