Nordic Nanovector fortsetter med nullinntekter

Bioteknologiselskapet Nordic Nanovector la fredag frem sin tall for årets andre kvartal, og kunne rapportere om et driftsresultat på -101 millioner kroner for perioden.

Nordic Nanovector (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -103,9 -113,4 Resultat før skatt -101,9 -124,3 Resultat etter skatt -102,1 -124,6

Selskapet rapporterer at tidsplanen til Paradigme-prosjektet har blitt forsinket grunnet økt smittespredning, som har hatt en innvirkning på rekrutteringstakten på pasienter. Selskapet har som mål å få 120 pasienter innrullert innen 26. august. Pr. 25. mai var det en oppslutning på 96 pasienter.

Videre melder de om positive utsyn for Betalutin etter studier, og planlegger å avholde en R&D-dag i årets fjerde kvartal for å diskutere videre utvikling og kommersialisering av kreftmedisinen.