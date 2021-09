Tar hudpleie til kineserne

Aqua Bio Technology har inngått en eksklusiv distribusjonsavtale for Fastland-Kina, melder selskapet fredag.

Avtalen er inngått med det newzealandske selskapet Maikiwi, og har en varighet til utgangen av 2024.

Aqua Bio viser til at Maikiwi har vært en av selskapets største kunder, og at Maikiwi har vært distributør for hudpleieserien Moana Skincares tidligere eier.

Biotekselskapet sikret seg alle rettigheter til produktserien i september i fjor, med sluttføring like før jul. Serien består av 19 produkter.

Tidligere denne måneden signerte Aqua Bio Technology en intensjonsavtale for adgang til markedene i Japan og på Filippinene.