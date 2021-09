Forbereder seg på nye smitterekorder

Smitten i Oslo drives blant annet opp av utbrudd på skoler, som på Foss videregående, der ledelsen har besluttet å gå tilbake til karantenesystemet.

– Som kjent er det nå eksplosjon i antall smittede, og den øker fra dag til dag. Test i stedet for karantenereglene som gjelder nå, fanger ikke opp smitten godt nok. Så nå går vi tilbake til det som var før, med karantene, sier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.

Det er nettopp dette problemet Helsedirektoratet og FHI håper å løse med å åpne for massetesting av elevene. Fagmyndighetene åpner imidlertid for at karantene kan tas i bruk i lokale forskrifter.

Trondheim med rekorderš

I Trondheim er det registrert 103 smittetilfeller siste døgn, noe som er rekord. Det har ført til at kommunen ber om at fadderuka avlyses, samtidig som det settes i gang massevaksinering.

Kommunen opplyste på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag at den nå ber smittede varsle nærkontakter selv.

– Vi er helt avhengig av å få hjelp fra de smittede, sa smittevernoverlege Elizabeth Kimbell i kommunen på pressekonferansen.

I tillegg varslet kommunen at de skal teste 35.000 studenter i massetestingen de kommende ukene.

Barneombudet: Det haster

Barneombud Inga Bejer Engh mener det ikke går raskt nok med vaksineringen av ungdommen.

– Nå haster det med å gi ungdommene på 16–17 år tilbud om vaksine. Jeg håper at voksne nå følger myndighetenes råd om å vaksinere seg så snart de kan og stiller opp i dugnaden for at barn og unge kan fortsette å gå på skolen som normalt, sier hun.

Bejer Engh advarer mot at det kan bli nye perioder på rødt nivå dersom vaksineringen av de yngre ikke skyter fart.

– Jeg er bekymret for at kommunene nå går over til rødt nivå på skolene eller legger andre begrensninger på barns liv på grunn av at testregimet ikke fungerer som det skal. Det er viktig at kommunene har lett tilgjengelige teststasjoner og nok hurtigtester til barn og unge, slik at de kan teste seg raskt, sier Bejer Engh.

(©NTB)