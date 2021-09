– Lederproblematikk, sier DNB Markets som kutter kursmål

De seneste årene har det vært hoderulling blant topplederne i bioteknologiselskapet Nordic Nanovector. Luigi Costa, Eduardo Bravo, Lars Nieba og Peter Braun har vært konsernsjefene siden 2018.

I juli trakk Braun seg og inn kom finansdirektør Malene Brondberg som konstituert konsernsjef.

I en fersk analyseoppdatering publisert lørdag er DNB Markets tittel: «Timelines and leadership issues». Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling, men kutter kursmålet fra 36 til 31 kroner.

«Nordic Nanovector rapporterte et tap i andre kvartal på linje med våre forventning. Et viktigere spørsmål er søket etter en permanent konsernsjef, og PARADIGME-studien har blitt forsinket igjen. Selskapet har nå rekruttert 94 av de 120 pasientene som trengs, noe som med dagens hastighet skulle bety at rekrutteringen er fullført i midten av første kvartal 2022», skriver DNB Markets-analytiker Patrick Ling.

Mye cash

I andre kvartal hadde Nordic Nanovector et driftsresultat på minus 104 millioner kroner, mot et tap på 113 millioner kroner i samme periode i fjor. Ved utgangen av fjoråret var kontantbeholdningen på 450 millioner kroner.

«Selskapet gjentok at kontantene skulle vare inn i andre halvår i 2022 og dermed utover dataavlesningen fra PARADIGME-studien», skriver Ling i analysen.

Hittil i år er Nordic Nanovector-aksjen opp 35 prosent, men tar på man lengre briller er kursutviklingen dyster. På ett år er kursfallet på 24 prosent og treårs-avkastningen er på minus 65 prosent. Fredag stengte aksjen i 21,82 kroner.