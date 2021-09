Følger nøye med på ny corona-variant

Verdens Helseorganisasjon (WHO) følger med en ny coronavirus-variant kalt «mu», skriver CNBC, og viser til WHOs ukentlige, epidemiologiske rapport sluppet tidligere denne uken.

«Mu» – også kjent som B.1.621 blant forskere – har ifølge rapporten potensial til å styre unna immunitet besørget av vaksinering eller en tidligere corona-infeksjon, og ble 30. august lagt til WHOs liste over «varianter av interesse».

Organisasjonen understreker at «mu»-varianten må studeres ytterligere for å få bekreftet – eller avkreftet – om den er mer smittsom, dødelig eller resistent mot gjeldende vaksiner og behandlinger.

Varianten ble først identifisert i Colombia, men har ifølge WHO siden blitt bekreftet i minst 39 land. Utbredelsen i antall tilfeller har nå falt til under 0,1 prosent globalt, men organisasjonen advarer ifølge CNBC likevel om at den har økt konsekvent i både Colombia og Ecuador.

«Epidemiologien av «Mu»-varianten i Sør-Amerika, særlig med den samtidige sirkulasjonen av delta-varianten, vil være under overvåkning for endringer», heter det i rapporten.