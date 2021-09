Moderna-vaksinerte trenger kanskje en dose til

Moderna kunngjorde torsdag for en uke siden at en to-i-én-vaksine som beskytter mot både corona og vanlig influensa er under utvikling. Aksjen reagerte kraftig opp på Wall Street, men har siden falt tilbake.

I går onsdag oppdaterte Moderna markedet med funnene fra en analyse av smittetilfeller blant personer som har fått selskapets coronavaksine. Målet med analysen har vært å tallfeste effekten av avtakende immunitet i møte med oppblomstringen av delta-varianten i USA.

Moderna identifiserte 88 tilfeller blant 11.431 vaksinerte i perioden desember 2020-mars 2021 (tilsvarende 49 tilfeller pr. 1.000 personår), men 162 tilfeller blant 14.746 vaksinerte i perioden juli-oktober 2020 (77,1 tilfeller pr. 1.000 personår).

Vaksineprodusenten fant også et lavere innslag av alvorlige tilfeller blant de senest vaksinerte.

– Støtter behovet for en booster

– Dette støtter behovet for en booster-dose for å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå, sier konsernsjef Stéphane Bancel i pressemeldingen sluppet onsdag.

Markedet reagerte med å sende Moderna opp 1,6 prosent på Wall Street, og aksjen toppet med det Nasdaq-oppgangen på 0,8 prosent. Sluttkursen på 434,46 dollar var likevel langt under hva aksjen sto i etter rallyet forrige torsdag (455,92 dollar).

«Dette er bare ett estimat, men med et øye mot høsten og vinteren estimerer vi effekten av en svakere immunitet til minst 600.000 nye coronatilfeller», sa Moderna-direktør Stephen Hoge i en telefonkonferanse med investorer onsdag.

Studien ble gjort i juli-august, da delta-varianten utgjorde den dominerende belastningen.