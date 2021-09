AstraZeneca: «Banebrytende» testresultater for brystkreftmedisin

Det svensk-britiske legemiddelprodusenten AstraZeneca steg på børsen i London mandag, etter at selskapet kunne rapportere «banebrytende» prøveresultater for en ny type brystkreftmedisin.

Legemiddelprodusenten sa mandag at en midlertidig analyse av en fase 3-studie viste at stoffet Enhertu reduserte risikoen for død eller sykdomsprogresjon med 72 prosent sammenlignet med en eksisterende behandling av trastuzumab emtansin (T-DM1), melder MarketWatch.

Forsøket involverte rundt 500 personer i Asia, Europa, Nord- og Sør-Amerika og Oseania, og sammenlignet de to behandlingene direkte.

– Banebrytende

AstraZeneca har utviklet Enhertu i samarbeid med den japanske legemiddelprodusenten Daiichi Sankyo. De to selskapene inngikk et samarbeid om stoffet i mars 2019.

– Dagens resultater er banebrytende. Disse dataene representerer et potensielt paradigmeskifte i behandlingen av HER2-positiv metastatisk brystkreft, og illustrerer potensialet for Enhertu, sier Susan Galbraith, konserndirektør hos AstraZeneca.

Ifølge AstraZeneca viser resultatene en «sterk trend mot forbedret total overlevelse, skriver MarketWatch.

Enhertu blir også vurdert for behandling av flere andre kreftformer, blant annet mage, lunge og tykktarm samt brystkreft.