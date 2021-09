Exact Therapeutics med 36,2 millioner i minus

Exact Therapeutics har ingen inntekter å vise til. I løpet første halvår fikk selskapet et negativt driftsresultat på 36,4 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 12 millioner kroner i første halvdel av 2020.

Selskapet fikk et resultat før og etter skatt på minus 36,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 11,3 millioner kroner for et år siden. I løpet av hele 2020 hadde Exact Therapeutics et negativt resultat på 33,1 millioner kroner.

Forskning og utvikling sto for 47 prosent av utgiftene i første halvdel av 2021, ned fra 55 prosent året før.

«Covid-19-pandemien har hatt en betydelig innvirkning på pasientinnmelding i AKTIVER-studien. Selv om det er tegn på lettelser i restriksjonene, har ikke et normalt klinisk utviklingsmiljø blitt gjeninnført», skriver selskapet i halvårsrapporten.