Fire av ti sier de skal på julebord i år

En av tre sier nei, mens resten vet ikke, viser nye tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion. I alt 12.000 nordmenn er spurt om de vil delta på julebord i år, samt om de tror julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen.

– I dag er det akkurat tre måneder til jul, men lørdag klokken 16.00 er spesielt og kan fort endre mange av våre planer fremover, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Fredag kunngjorde regjeringen at de opphever de resterende koronarestriksjonene og går over til det som kalles «normal hverdag med økt beredskap». Det innebærer blant annet at den såkalte meteren fjernet.

18 prosent sier de tror julen kommer til å bli annerledes i år på grunn av koronasituasjonen, mot 39 prosent på samme tid i fjor.

– En viss skepsis til normal hverdag kan nok bestå, selv om det meste nå er lov, sier Clausen.

– Julebordsesongen blir kanskje testen på om folk er klare for den store folkefesten. I tillegg en øvelse i ustø dansetrinn i litt trange og gamle finklær, sier hun. (©NTB)