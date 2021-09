Et større regionalt sykehus i Italia har besluttet å implementere den digitale urinmåleren Sippi i sin intensivavdeling, melder Observe Medical mandag.

Selskapet er nå i gang med sin markedsstrategi for Sippi, med fokus på utrulling i Norden og utvalgte europeiske land. At det italienske sykehuset nå tar i bruk Sippi, er en viktig utvikling for selskapet og distribusjonspartneren SIM Italia, ifølge Observe Medical-sjef Björn Larsson.

– Det er en viktig referanse for oss og styrker utrullingen av Sippi i Italia og andre land, sier Larsson.

Sippi vil bli trådløst koblet til Digistat, et journalsystem fra Ascom Group som det italienske sykehuset benytter seg av. Sippi er ifølge Observe Medical den eneste automatiserte digitale urinmåleren som trådløst overfører data til journalsystemer og hindrer biofilmdannelse, som kan føre til infeksjoner.

Da Observe Medical meldte om Sippi-deal med et større italiensk sykehus i februar, føk aksjen i været. Mandag er aksjen opp rundt 2 prosent.