– Det skal ikke bare dryppe på norske forskere og pasienter. Det skal striregne, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Missions in Horizon Europe er EUs nye prosjekt for å løse de største utfordringene i Europa. Onsdag ble det vedtatt at kreft skal være ett av dem. I perioden 2021–2023 settes det av 378,2 millioner euro til prosjektet.

Det tilsvarer omtrent 3,85 milliarder kroner.

– En gavepakke til Norges kreftforskningsmiljøer. Vi skal gjøre alt vi kan for å få politikerne til å kjenne sin besøkelsestid, sier Ross.

Hun understreker at forskning er internasjonalt, at den på sikt kommer alle til gode, også når den skjer i andre land.

– Men i prosjektene som legges til Norge, får norske pasienter delta i kliniske forsøk nå. Det er uhyre viktig, sier hun.