Nordhealth ga inntektene et løft

Nordhealth, som utvikler digitale løsninger for helsepersonell, hadde i første halvår en omsetning på 8,1 millioner euro, opp fra 5,8 millioner i samme periode i fjor.

Bunnlinjen var imidlertid rødt, og selskapet satt igjen med et resultat før skatt på minus 2,1 millioner euro.

Selskapet ble i starten av juni notert på Euronext Growth, og hentet i den forbindelse 120 millioner euro.

I slutten av mai ble det kjent at selskapet hadde fullført et oppkjøp av Aspit, mot et kontant vederlag på 400 millioner kroner.

Kjøpet var en del av selskapets strategi for å styre markedsposisjonen og utvide produkttilbudet.