Syltynt resultat for «slankekongen»

Fedon Lindberg har gjort stor karriere på slankekurer og lavkarbodietter i en årrekke, men hadde sin storhetstid på begynnelsen og midten av 2000-tallet.

To av Lindbergs seks selskaper har lagt frem tallene for fjoråret, og fasiten er heller tynn.

Inntektene falt med 268.000 kroner, til 420.000, for Dr. Fedon Lindbergs Akademi, mens resultatet før skatt endte på 0,38 millioner mot 0,63 millioner i 2019. Egenkapitalen holdt seg på minussiden med negative 2,22 millioner, en ørliten bedring fra minus 2,60 millioner i 2019. I tillegg har selskapet gjeld på 2,58 millioner.

For Fedon Helse falt inntektene med 700.000 kroner, til 2,10 millioner kroner. Resultatet før skatt endte med et overskudd på 0,15 millioner, mot et tap på 0,16 millioner i 2019. Egenkapitalen snudde også over på plussiden, til 0,4 millioner, fra et underskudd på 0,3 millioner. Av regnskapet fremgår det også at lønnskostnadene falt til 349.000, fra 922.000 i 2019.

I tillegg er Fedon Lindberg eier og medeier i Lindberg Consulting, Nutriston, Eurodiet Skandinavia og Dr. Fedon Lindbergs Klinikk, som ikke har lagt frem tall for 2020 enda.

Nedslående i 2019

For Dr. Fedon Lindbergs Klinikk var 2019-rapporten nedslående. «Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift» var den slående dommen «slankekongens» selskap. Til tross for at inntektene økte med over én million kroner, til like over 6,6 millioner, ble egenkapitalen halvert til 325.000 i 2019.

I tillegg spyttet Lindberg selv inn 1,6 millioner i frisk egenkapital og han eier aksjer for 4,9 millioner, men med et udekket tap på over 6 millioner førte det til en halvering i egenkapital.

I rapporten fra 2019 står det at «selskapet har [tatt] grep for å redusere kostnadene».

Lindberg eier også 57 prosent av selskapet Eurodiet Scandinavia gjennom Lindberg Consulting. Heller ikke her er tallene for 2020 lagt frem, men 2019-regnskapet viste inntekter på 18 millioner og et resultat før skatt på minus 1,18 millioner. Selskapet hadde også en egenkapital på 1,4 millioner.

Dr. Fedon Lindbergs Akademi (Mill. kr.) 2020 2019 Inntekter 0,42 0,69 Driftsresultat 0,38 0,63 Resultat før skatt 0,38 0,63 Resultat etter skatt 0,38 0,63