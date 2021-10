Ultimovacs har startet dosering

Ultimovacs har begynt doseringen av andre kohort i fase 1 Tendu-studien, fremkommer det av en melding fredag.

– Vi er glade for å kunne fortsette denne fase 1-studien som evaluerer Ultimovacs TET-plattform for prostatakreft. Dosen på 400 mikrogram, som vi nå undersøker, er i et klinisk relevant område, sier Jens Bjørheim, overlege i Ultimovacs.