Dansk godkjennelse for SoftOx Solutions

Danske Lægemiddelstyrelsen har godkjent fase 1 av de kliniske forsøkene på SoftOx Solutions' inhalasjonsløsning (SIS), fremgår det av en melding onsdag.

– SIS kan bli en banebrytende endring i behandlingen av virus- og bakterieinfeksjoner i luftveiene, sier adm. direktør Geir Almås i SoftOx Solutions i en kommentar.



Fase 1-studien er en del av et utviklingsprogram for bruk av SIS til behandling av luftveisinfeksjoner som starter med SARS-CoV-2-infeksjoner (covid-19). Studien er planlagt for høsten 2021, i Danmark.