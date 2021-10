Patientsky er ferdig med første fase av sky-strategi

Selskapet skriver at deres EOL for ProMed ikke lenger har behov for fysisk og moderne helsepraksis.

– Fremtiden for helsesektoren hører til i skyen. Denne annonseringen er et stort steg mot vårt mål om å ha alle våre brukere i en skybasert løsning. Vi har en klar strategi om at alle pasienter skal til skyen, der vi også har en visjon om 100 prosent digitaliserte klinikker, så både pasienter og leger kan benytte seg av fordelene ved et nytt, bedre og billigere helsesystem, skriver administrerende direktør Kristian Ikast.

ProMed EOL er også et signifikant steg i retning av å styrke selskapets portefølje, og får å kunne bruke flere ressurser på andre av selskapets produkter.

– Digitalisering betyr at du kan bruke mindre ressurser på administrativt arbeid, som gir helsepersonell mer tid til å fokusere på det absolutt viktigste - pasientene, skriver Ikast.