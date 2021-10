På spørsmål om de synes alle nordmenn bør få tilbud om en tredje dose med coronavaksine, svarer 45 prosent ja, mens 26 prosent svarer nei og 29 prosent vet ikke.

Til sammen 1.188 nordmenn er spurt om dette i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

Samtidig er i alt 30.000 nordmenn spurt om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot coronaviruset.

Her svarer 82 prosent ja, og bare 8 prosent nei.

Denne uken sier 76 prosent at de synes at rike land bør frigi patenter til coronavaksiner, slik at andre land kan produsere vaksiner selv. 10 prosent sier nei, mens resten vet ikke.