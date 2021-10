SoftOx Solutions inngår låneavtale på 15 millioner

Styret i SoftOx Solutions har inngått en låneavtale med Almhaug Bolig AS, hvor hovedaksjonær er en av aksjonærene. Almhaug Bolig AS vil gi selskapet et kortsiktig lån på 15 millioner kroner, ifølge en melding torsdag.

- Selskapet har i det siste året opplevd noen forsinkelser både knyttet til regulatoriske prosesser opp mot myndighetene og i gjennomføringen av enkelte kliniske studier. For å kompensere likviditetsbelastning forsinkelsene forårsaker har selskapets hovedaksjonær gitt selskapet et lån på 15 millioner kroner. Ytterligere tilførsel av likviditet vil kunne vurderes, hvis ønskelig, sier administrerende direktør Geir Almaas i SoftOx Solutions.



Lånet har en løpetid på 12 måneder og er ikke rentebærende.

Lånet skal i utgangspunktet tilbakebetales kontant, men Almhaug Bolig AS vil frem til forfall av lånet ha rett til å konvertere lånet til egenkapital i selskapet ved utstedelse av nye aksjer til kurs lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs siste fem dager før avtaleinngåelsen minus fem prosent, opplyses det.