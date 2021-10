Tilbudet gjelder også særlig sårbare grupper og ansatte i helse- og sosialsektoren, blant dem sykepleiere og hjelpepleiere.

Allerede 23. august varslet regjeringen i Danmark at alle vaksinerte ville bli tilbudt en påfyllingsdose etter at 90 prosent av befolkningen var vaksinert.

I september varslet Sundhedsstyrelsen at størstedelen av befolkningen skulle revaksineres med et tredje stikk, trolig i løpet av 2022.

Det er ikke klart om intervallet mellom vaksinene vil være det samme for personer under 65 år som for dem som nå skal få et tredje stikk.