Pandemien påvirket søvnen vår – og vil fortsette å gjøre det

– Vanligvis er det relativt stor forskjell i søvnen på arbeidsdager og fridager. Stort sett forskyver folk søvnen senere, med minst en time eller mer på fridager, og de sover også lengre. For mange ble denne forskjellen mindre under pandemien, sier Sunde.

– En studie viser at søvnlengden på arbeidsdager økte med en halvtime under pandemien, mens søvnlengden på fridager ble ti minutter kortere, sier Sunde.

Hva nå?

Sunde sier at det nå er behov for forskning som undersøker søvnen også i senere faser av pandemien.

– Og hva vil skje når samfunn går tilbake til en mer normal hverdag, spør han.

For dem som hadde problemer med å få nok søvn, ga hjemmekontor mulighet for å ligge litt lenger om morgenen, kanskje ta igjen litt søvn med en lur på dagen. Kanskje følte de også på at det var godt å slippe unna krav om å prestere. En hverdag uten masse aktiviteter har vært mindre hektisk.

– Sosialt tidspress, alt du må forholde deg til og forberede, kan gjøre at vi ikke får så mye søvn som vi trenger. ​ En studie viste at før pandemien benyttet 75 prosent alarm for å våkne. Det gikk ned til rundt 35 prosent under pandemien, sier Sunde.

Søvnforskerne ved Universitetet i Bergen sier at både de som sov bedre under pandemien, og de som pådro seg søvnforstyrrelser, er i faresonen for å slite med søvn utover høsten og vinteren.

De som har utviklet søvnproblemer, kan nemlig ikke forvente at disse blir borte av seg selv – dessverre. Det er ofte slik at søvnproblemer vedvarer, også etter at årsakene er borte.

(©NTB)