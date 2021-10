Sjefen med ståltro på PatientSky

Til tross for å ha mistet mer enn 75 prosent av verdien siden børsnoteringen på Euronext Growth, mener ledelsen i PatientSky at det fortsatt ligger et milliardpotensial i selskapet. Det sier den nyansatte adm. direktøren Kristian Ikast i et intervju med den danske finansavisen Børsen.

Ikast kom inn i PatientSky som et styremedlem i forbindelse med børsnoteringen i fjor, og ble i august ansatt som konsernsjef etter at Johan Zetterstöm måtte gå på dagen.

Ifølge den nyansatte sjefen kan noe av børsfallet forklares ved at folk er forvirret om hvorvidt PatientSky er et selskap som selger programvare som en tjeneste (SaaS) eller et plattformselskap (PaaS), i tillegg til forsinkelser i utrullingen av PaaS-teknologien.

50 prosent driftsmargin i Norge

– Vi har ikke vært flinke nok til å forklare hva det er vi gjør. Hvis du isolerer servicevirksomheten vår (SaaS), har den en veldig høy lønnsomhet, sier Ikast i intervjuet.

Sett under ett tjener fortsatt ikke PatientSky penger, siden selskapet investerer i å klargjøre plattformen for en internasjonal ekspansjon. Men den norske SaaS-virksomheten skal visstnok ha en driftsmargin på 50 prosent, noe selskapet legger frem som bevis på at selskapets plattform fungerer.

I intervjuet påpeker PatientSky-sjefen at markedet som selskapet opererer i er gigantisk og har en verdi på anslagsvis 100 milliarder euro og en gjennomsnittlig årlig vekst på rundt 35 prosent.

Skal ut i Europa

I dag prøver selskapet å posisjonere seg i Finland, som det første landet utfor Norge. Og ifølge Ikast er det en bevist strategi som ligger bak, hvor selskapet prøver å etablere seg i lokale markeder før de går for de større europeiske markedene.

– Det er ikke en dobling av plattforminntektene våre. Det er mye mer. Vi har fokusert på lokale markeder i første omgang. Vi har noen få potensielle partnere i de store markedene. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier siden vi ikke har inngått avtalene, men det er sannsynligvis en tidobling (av PaaS -inntektene), sier Ikast.

Ikast sier også at han ønsker et bredere investorbase og at aksjekursen for øyeblikket gjenspeiler halvparten av verdiene i selskapet. Etter at intervjuet med Børsen ble sluppet mandag, har aksjekursen til helseplattformen steget med nesten 20 prosent.