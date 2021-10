SoftOx Solutions har fått den første pasienten inkludert i den kliniske studien SBE-01, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag.

Softox Solutions Medisin-teknisk selskap som har utviklet en effektiv og giftfri antiseptisk teknologi som gjerner og forhindrer biofilminfeksjoner.

Selskapet har også utviklet et desinfeksjonsmiddel i forbindelse med corona-pandemien.

Adm. direktør er Geir Hermod Almås.

SBE-01 er den første studien fase 1 hvor mennesker blir behandlet med SoftOx' produkt for infeksjoner i alvorlige, kroniske sår. Likevel har SoftOx hatt problemer med å få tilgang til pasienter, hovedsakelig på grunn av en landsomfattende sykepleierstreik i Danmark.

– Det er betryggende at studieteamet nå har funnet flere aktuelle pasienter til studien, sier Glenn Gundersen, Medisinsk Direktør i SoftOx Solutions.

Formålet med studien er å finne frem til en ideell dosering og behandlingsregime for å utvikle et effektivt og trygt produkt for sår, til en pasientgruppe hvor det visstnok er et stort udekket medisinsk behov.