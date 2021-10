Targovax har ansatt dr. Erik Digman Wiklund til adm. direktør i selskapet.

Wiklund har doktorgrad i molekylærbiologi og kjenner Targovax fra sine år som direktør for forretningsutvikling og finansdirektør i selskapet siden 2017.

– Jeg er veldig glad for at styret har gitt meg tilliten til å lede Targovax inn i den neste utviklingsfasen. Med ONCOS-102 har vi et solid validert produkt som gir oss en unik posisjon for å videreutvikle plattformen, sier den nyutnevnte sjefen.

TAR SEG AV FINANS: Øystein Soug går over til rollen som fungerende finansdirektør. En rolle han hadde før han ble adm. direktør i 2017 og Wiklund kom inn som finansdirektør. Foto: Targovax

Wiklund tar over for Øystein Soug, som blir i selskapet som spesialrådgiver, og vil ha rollen som fungerende finansdirektør. Dette skal bidrar til kontinuitet både for strategi og styring av selskapet.

– Det har vært et privilegium å lede Targovax gjennom en spennende og produktiv periode. Etter mitt syn er Erik, med sin kombinasjon av dyp vitenskapelig kompetanse og kommersiell erfaring, den ideelle kandidaten til å lede Targovax i den neste utviklingsfasen, sier Øystein Soug.

Dette er den andre direktøransettelsen Targovax gjør denne måneden, etter at Ola Melin tiltrådde som produksjonsdirektør i selskapet 1. oktober.