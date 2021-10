Viruset, som har fått navnet AY4.2, har ytterligere to mutasjoner, sier WHO torsdag.

Eksperter har nylig rapportert om et mindre utbrudd med denne varianten i Storbritannia. Russland har også registrert tilfeller av varianten, ifølge nyhetsbyrået Interfax. Det samme har Danmark og USA.

Foreløpig sier forskere at det ikke er noen grunn til å tro at denne varianten kan være betydelig mer smittsom enn den forrige deltavarianten.

Det norske folkehelseinstituttet FHI skriver i sin ukerapport for uke 41 at det er påvist ett tilfelle i oktober i Norge av denne virusvarianten, AY4.2, som har både såkalt A222V-mutasjon og Y145H-mutasjon.

Det er også påvist to tilfeller med Y145H-mutasjon uten A222V-mutasjon i oktober, opplyser FHI.

Ny Pfizer-dose 96,5 prosent effektiv

Samtidig viser testdata lagt frem torsdag at en tredje vaksinedose utviklet av Pfizer/Biontech er 95,6 prosent effektiv mot infeksjoner.

I fase tre av testen deltok 10.000 personer over 16 år på et tidspunkt da delta var den dominerende varianten, heter det.

– Resultatet gir ytterlige bevis for at det er klare fordeler ved såkalte booster-injeksjoner for å opprettholde beskyttelsen mot covid-sykdommen, sier Pfizer-sjef Albert Bourla.

(©NTB)