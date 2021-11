Ultimovacs vurderer ifølge en børsmelding å hente inn mellom 225 og 270 millioner kroner gjennom en rettet emisjon ved utstedelse av nye aksjer i selskapet.

ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets skal være tilretteleggere i emisjonen. Plasseringen gjennomføres som en akselerert bokbyggingsprosess som starter omgående.

Pengene skal ifølge meldingen brukes til å finansiere studien LUNGVAC Phase II-forsøket for å evaluere UV1, gjøre UV1-plattformen klar for fase tre, videreutvikle teknologiplattformen for Tetanus-Epitope-Targeting, samt generelle selskapsformål.

Forhåndstegnet

De eksisterende aksjonærene Bjørn Rune Gjelsten, Stein Erik Hagen, Wilhelmsen-familien og Sundt-familien har forhåndstegnet seg gjennom sine respektive investeringsselskaper, samt Radforsk Investeringsstiftelse og Langøya Invest. Det er forhåndstegnet for om lag 94 millioner kroner.

Selskapet melder videre at det har registrert 20 nye pasienter i fase II INITIUM-studien siden andre kvartal. En oppdatering fra studien og de tre andre pågående studiene vil bli inkludert i selskapets rapport for fjerde kvartal 2021.

«Ultimovacs fortsetter å ha et svært produktivt år, med nylig annonserte langsiktige resultater fra en fase I-studie i malignt melanom som fortsetter å indikere at UV1-kombinasjoner kan øke immunresponsen og samtidig opprettholde en balansert sikkerhets- og tolerabilitetsprofil,» skriver adm. direktør Carlos de Sousa i meldingen.