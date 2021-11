OPPTUR: Omsetningsvekst og økt bunnlinje gir et etterlengtet løft i aksjen, som før åpningsbjellen torsdag hadde falt over 20 prosent de seneste tre månedene. Her representert ved adm. direktør Jehtro Holter (f.v.) og finansdirektør Børge Sørvoll. Foto: ArcticZymes Technologies