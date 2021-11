Marius Løken (32) overlevde det pressen raskt døpte til «Halloween-drapet». Kompisen Andreas Nilstad ble drept av deres felles kompis som senere fikk diagnosen akutt schizofrenilignende psykose. – Han trodde han var Jesus og skulle frelse verden, sier Løken, som fikk minst 15 livstruende knivstikk og våknet opp av koma 11 døgn senere. I denne episoden forteller han hva som faktisk skjedde for ti år siden.

ET ØDELAGT RYKTE: Og mange arr både fysisk og psykisk. Foto: Hilde Oreld

Nå har han holdt over 500 foredrag om alt fra angst, spiseforstyrrelser og bipolare lidelser til andre temaer knyttet til psykisk helse. Bok nummer to er under arbeid, og han finpusser engelskkunnskapene sine for nå satser Løken, som omtaler seg selv som klassens klovn, internasjonalt.

