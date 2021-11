Pfizer leverte et resultat etter skatt på 8,1 milliarder dollar, eller 1,42 dollar pr. aksje, i tredje kvartal. I samme periode i fjor tjente legemiddelgiganten 1,5 milliarder dollar, eller 26 cent pr. aksje.

Justert for engangseffekter ble resultatet pr. aksje 1,34 dollar.

Inntektene mer enn doblet seg fra 10,3 til 24,1 milliarder dollar, hvorav vaksineinntektene steg fra 1,7 til 14,6 milliarder dollar. FactSet-konsensus pekte mot 1,08 dollar pr. aksje i inntjening av inntekter på 22,6 milliarder dollar.

Rapporten her.

Høyner guiding

– Mer enn 75 prosent av inntektene vi har bokført for Comirnaty (coronavaksinen selskapet har utviklet sammen med BioNTech, red. anm.) til og med tredje kvartal har kommet fra land utenfor USA, og vi er i rute med å oppnå vårt mål om å levere minst to milliarder doser til lav- og middelinntektsland innen utgangen av 2022, sier konsernsjef Albert Bourla i en kommentar.

Pfizer venter nå coronavaksinesalg på rundt 36 milliarder dollar i helåret 2021, og løfter 2021-guidingen for samlede inntekter fra 78-80 til 81-82 milliarder dollar. For justert resultat pr. aksje ser selskapet nå for seg 4,13-4,18 dollar, mot tidligere 2021-guiding på 3,95-4,05 dollar.

Wall Street liker rapporten, og reagerer med å sende aksjen opp over 3 prosent i førhandelen.