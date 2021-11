Sterk fedmevekst for Navamedic

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.45

Navamedic økte inntektene med 12 prosent i tredje kvartal, til 63,6 millioner kroner. Bruttomarginen ble styrket fra 31,0 til 38,9 prosent.

Navamedic (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 63,6 56,8 Driftsresultat 2,3 2,8 Resultat før skatt 0,3 −0,2 Resultat etter skatt −1,9 −0,2

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i perioden oppgis til 3,7 millioner, ned fra 3,8 millioner for ett år siden. Resultatet ble løftet av vekst i selskapets underliggende portefølje og fedmelegemiddelet Mysimba spesielt. Mysimba hadde en vekst på 77 prosent i perioden.

Kostnadsøkningen fra 13,8 til 21,1 millioner kroner skyldes ifølge selskapet investeringer i vekstinitiativer.

Selskapet opplyser at det holder på sin ambisjon på mellomlang sikt om å omsette for 500 millioner kroner, et mål som skal nås gjennom organisk vekst.