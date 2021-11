SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Targovax fikk et driftsresultat på -22,5 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot et driftsresultat på -22,0 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapet hadde 54,1 millioner kroner i kontantbeholdning ved utgangen av kvartalet, fra 71,2 millioner kroner ved utgangen av foregående kvartal.

Henter penger

Styret i Targovax har besluttet å foreslå at selskapet gjennomfører en aksjekapitalforhøyelse gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på 175 millioner kroner.

Provenyet fra emisjonen pluss eksisterende kontanter forventes å finansiere selskapet inn i tredje kvartal 2023, inklusive oppstarten av melanom-studien i andre halvår 2022.



I meldingen vises det til at rundt 55 millioner kroner ventes å finansiere oncos-utviklingen, rundt 35 millioner kroner ventes å gå til CMC, rundt 65 millioner kroner ventes å finansiere pipeline-forlengelse, og rundt 75 millioner til løpende virksomhetskostnader.

Fortrinnsrettsemisjonen er fullt ut garantert tegnet gjennom en kombinasjon av i) pro rata-tegning av den eksisterende aksjeeieren AP4 og ii) visse eksisterende aksjeeiere i selskapet og nye investorer.



Tegningskursen til de nye aksjene som skal utstedes i fortrinnsrettsemisjonen, og det endelige antallet nye aksjer og den eksakte størrelsen på aksjekapitalforhøyelsen, vil foreslås av styret, basert på en anbefaling fra tilretteleggerne, dagen før den ekstraordinære generalforsamlingen.

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil det bli utarbeidet et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden begynner og vil danne grunnlaget for tegning i fortrinnsrettsemisjonen. Forutsatt at prospektet er godkjent av Finanstilsynet i tide, vil tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen begynne 30. november 2021 og avsluttes den 14. desember 2021 klokken 16.30.

Omsettelige tegningsrettigheter vil bli utstedt og tegningsrettene skal bli registrert i VPS, opplyses det.



Kostnadene som skal betales av selskapet ved kapitalforhøyelsen er foreløpig anslått til å være 25 millioner kroner, inkludert en garantiprovisjon på 14 millioner kroner for garantiforpliktelsen, fremgår det.