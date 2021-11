Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode).

* Estland: 1.805 smittede (9,8 døde)

* Latvia: 1.698 smittede (22,6 døde)

* Slovenia: 1.541 smittede (6,3 døde)

* Georgia: 1.451 smittede (15,5 døde)

* Litauen: 1.383 smittede (16,7 døde)

* Serbia: 1.301 smittede (12,5 døde)

* Montenegro: 1.153 smittede (11,4 døde)

* Kroatia: 1.152 smittede (9,7 døde)

* Slovakia: 985 smittede (4,8 døde)

* Bulgaria: 915 smittede (27,4 døde)

* Armenia: 882 smittede (21,3 døde)

* Belgia: 854 smittede (2,4 døde)

I Norge er det registrert 270 nye smittetilfeller og 0,5 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 108 smittede og mindre enn ett dødsfall i Sverige, 401 smittede og mindre enn ett dødsfall i Danmark, 163 smittede og mindre enn ett dødsfall i Finland og 353 smittede og mindre enn ett dødsfall på Island.

Så langt har 248.619.512 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 5.029.546 mennesker er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet

