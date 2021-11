Tyskland var en gang sett på som et foregangsland for håndtering av coronaviruset, men torsdag setter landet rekord i daglige smittetilfeller for fjerde dag på rad, melder Reuters.

Tall fra landets helsetilsyn, Robert Koch Institute, viser 50.196 nye tilfeller i Tyskland som nå er inne i en fjerde smittebølge, med en delta-variant som sprer seg med det kaldere været.

Ifølge instituttet er Tyskland oppe i totalt 4,89 millioner smittede og over 97.000 døde.

– Vi må gjøre mer for å komme oss gjennom vinteren. Viruset er fortsatt blant oss og truer borgernes helse, sier påtroppende statsminister Olaf Scholz ifølge nyhetsbyrået DPA.

Slår alarm

Samtidig slår den ledende tyske virologen Christian Drosten alarm og mener landet risikerer så mye som 100.000 nye dødsfall hvis ikke tiltak blir innført umiddelbart for å stagge spredningen av viruset.

På podcasten NDR sier han til og med 100.000 er et «konservativt estimat», og at landet har «en reell nødsituasjon» med millioner av tyske som fortsatt er uvaksinerte.

Litt over 67 prosent av befolkningen er nå fullvaksinert, men tallet er lavere i noen delstater. I Sachsen, som er hardest rammet, er bare 57 prosent fullvaksinert.