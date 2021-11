Stort underskudd for AstraZeneca

Selskapets kvartalsrapport viser at inntektene har økt, men at det likevel har tapt et beløp som tilsvarer over 17 milliarder kroner.

I samme periode i fjor noterte selskapet et overskudd på 853 millioner dollar.

Tapet skyldes blant annet økte forskningsutgifter.

Inntektene økte med 50 prosent, til 9,9 milliarder dollar.

Så langt i år har selskapets overskudd falt fra 2,7 milliarder dollar til 370 millioner dollar.

(©NTB)