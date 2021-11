Legemiddelselskapet Johnson & Johnson skal ifølge Wall Street Journal deles opp i to ulike, børsnoterte selskaper.

I løpet av de neste 18 til 24 månedene vil virksomheten rettet mot forbrukere med produkter som plastre og babyprodukter v skilles fra virksomheten som driver med farmasi og produksjon av reseptbelagte legemidler. Hvordan skillet skal gjennomføres er imidlertid ennå ikke avgjort, men dagens konsernsjef Alex Gorsky åpner for at det kan komme et aksjetilbud.

Mannen som skal lede delingen er Joaquin Duato som overtar som konsernsjef etter Gorsky i januar.

Markedet reagerer med å sende Johnson & Johnson-aksjen opp over 5prosent til 171 dollar i førhandelen i USA.

I forbindelse med annonseringen opplyser konsernet at utbyttenivået i etterkant av delingen «vil ligge på minst samme nivå som tidligere». For tiden opererer Johnson & Johnson med en utbytteavkastning på 2,6 prosent.

Følger GE

Dette er den andre amerikanske børsgiganten som varsler fisjon denne uken, tirsdag meldte nemlig General Electric at konsernet skal deles opp i tre ulike selskaper med fokus på energi, kraft, luftfart og helsesektoren.

Hedgefond-legende Jim Cramer mente det var den rette avgjørelsen av GE.

– For å si det sånn, hadde du startet et selskap i dag ville du ikke startet et selskap som drev litt med luftfart, litt med energi og litt med helse, sa Cramer i programmet Mad Money på CNBC.

– Ikke engang når de har prestert på topp har de vært spennende for investorer. Men nå får du et selskap som satser på MRI-maskiner som verden ikke kan få nok av, i tillegg til et kraft og energiselskap som satser mot fornybart, det er attraktivt for forvaltere som vil satse grønt, sa Cramer.